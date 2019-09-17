В тюменских библиотеках идет месяц забывчивого читателя

09:20 17 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В библиотеках централизованной библиотечной системы Тюмени с 15 сентября по 15 октября 2019 года проходит акция "Месяц забывчивого читателя". Тюменцам предлагают проверить, не хранятся ли у них дома книги со штампом — верным признаком библиотечного издания.

"Это — библиотечный бонус для тех, кто давно взял книги в библиотеке, прочитал их, но по каким-то причинам не сдал их в назначенное время. Каждому предоставляется возможность вернуть просроченные книги без предусмотренных в правилах штрафных санкций и нареканий", — отмечают в МАУК "Централизованная городская библиотечная система".

Сдать книгу можно в любую городскую библиотеку, которая находится поблизости от вашего дома. Если книга потеряна или испорчена по неосторожности, то ее можно заменить на другую, равноценную по содержанию и стоимости. 

Теги: библиотека
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019