В тюменских библиотеках идет месяц забывчивого читателя

В библиотеках централизованной библиотечной системы Тюмени с 15 сентября по 15 октября 2019 года проходит акция "Месяц забывчивого читателя". Тюменцам предлагают проверить, не хранятся ли у них дома книги со штампом — верным признаком библиотечного издания.

"Это — библиотечный бонус для тех, кто давно взял книги в библиотеке, прочитал их, но по каким-то причинам не сдал их в назначенное время. Каждому предоставляется возможность вернуть просроченные книги без предусмотренных в правилах штрафных санкций и нареканий", — отмечают в МАУК "Централизованная городская библиотечная система".

Сдать книгу можно в любую городскую библиотеку, которая находится поблизости от вашего дома. Если книга потеряна или испорчена по неосторожности, то ее можно заменить на другую, равноценную по содержанию и стоимости.