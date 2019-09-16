В Тюмени определили победителей конкурса пап и мам

Победителями конкурса для молодых родителей "Папа года" и "Мама года" стали тюменцы Дмитрий Никитин и Алла Шамсутдинова. помимо них, поздравления принимали шесть лидеров в тематических номинациях и нашли самых спортивных, творческих, креативных, умных, стильных, сильных, медийных родителей.

Премия проходила с 21 августа. В течение месяца 100 родителей соревновались за звание лучшей мамы и лучшего папы. Чтобы победить, они должны были посетить все мастер-классы, активно проявлять себя на них, а также включать ребенка в деятельность. Всего участники могли побывать на 9 воркшопах разных направленностей — рисование в технике эбру, робототехника, тайский бокс, векторная графика и другие. Организаторы постарались сделать встречи на темы, актуальные для подрастающего поколения.

Алла Шамсутдинова, победитель премии "Мама года": — Важно быть современным родителем, все вокруг меняется и если ты под это не подстроишься, не будешь в курсе, то ты не поймешь ребенка. А из-за этого не будет и взаимопонимания.

У Аллы Шамсутдиновой два ребенка, она рассказывает, что для нее быть родителем — вдохновлять детей и вдохновляться ими. С семьей они любят активно путешествовать. Премия для нее стала тоже чем-то вроде путешествия, а награждение — приездом домой с теплыми воспоминаниями. На премии она нашла единомышленников — еще шестерых мам, с которыми теперь они общаются и планируют развивать семейное сообщество в Тюмени.

Папа года — Дмитрий Никитин рассказывает, что вместе с женой по ночам продумывали план выполнения заданий, как лучше проявить себя, куда добавить креатива и вовлечь ребенка. На премии каждый вид досуга, с которым знакомили на мастер-классах, стал для него новым и еще неизученным. Тюменец признается, что никогда не думал, что попробует себя в столярном деле, как на акции, где участники делали стул 4,5 метра высотой.

Дмитрий Никитин, победитель премии "Папа года": — Самым сложным в конкурсе было найти время. Я раньше приходил на работу, чтобы все успеть, и побежать на мастер-класс с ребенком. Но ведь быть родителем, значит, находить возможности провести как можно больше минут и часов рядом с ребенком и женой, при этом окружить их заботой.

Самыми умными родителями стали Ольга Бондаренко и Анатолий Десятов, креативными - Анастасия Иванова и Виктор Шамсутдинов, медийными — Людмила Угрюмова и Сергей Бондаренко, творческими — Анастасия Сидорчук и Александр Карпенко. Самым спортивным папой определили Вячеслава Софьина, самой стильной мамой — Ольгу Новоженову.

Звания "Мама года" и "Папа года" присудили участникам, которые получили наибольшее количество баллов на мастер-классах и конкурсах. Их оценивали по критериям: вовлеченность, включение собственного ребенка в деятельность, конструктивная направленность. Все участники получили памятные подарки, а победители — сертификат на всю семью в парк-отель "Летолето".

Впервые премия проводилась в 2018 году перед фестивалем "Папа тут", участвовать в ней могли только отцы. Участниками стали 50 родителей, они соревновались в пяти направлениях: спорт, кулинария, интеллект, творчество и ремесло. В этом году также прошел фестиваль на тему smart family, где 3 105 человек (1 035 семей) узнавали о трендах современной семьи. "Папатут" проходит в Тюмени с 2016 года. Суммарно за четыре года через него прошли 8 000 человек и 2 000 семей, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".