Проголосовать за Тюмень можно на конкурсе "Город России"

Фото: Дмитрий Гребнев

Тюмень находится на 25 месте в рамках интернет-голосования за самый привлекательный, узнаваемый и значимый мегаполис "Город России", которое проходит уже в восьмой раз. Всего в конкурсе участвуют 83 претендента, каждый может оценить историческое и культурное наследие населенных пунктов страны.

С начала 2019 года областной центр собрал более 8,3 тысяч голосов. При этом Ханты-Мансийск - более 31 тысячи, столица Югры уже на 12 месте. Салехард занимает 54 строку. В лидерах -Чебоксары, Севастополь, Владивосток, Нальчик, Курск, пишет "Вслух.ру".

Голосование проходит бесплатно, без предварительной регистрации на официальном сайте город-россии.рф (http://город-россии.рф/rating). Но есть ограничение: один голос в сутки с одного IP-адреса. Чтобы подтвердить свой выбор, нужно собрать картинку и проголосовать. Итоги подведут 30 декабря в 15.00 часов по московскому времени.