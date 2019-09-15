Тюменцы могут записаться на бесплатные творческие студии в ДК "Водник"

Фото: Дмитрий Сиялов

Запись в бесплатные студии стартовала в ДК "Водник". Формирование групп продлится до октября, но первые занятия начнутся уже в сентябре по адресу ул. Судоремонтная, 1а.

В ДК "Водник" бесплатно работают хореографическая, вокальная и театральная студии, цирковое направление, студия по изготовлению деревянной игрушки, театр моды, студия художественного творчества, студия по обучению работе волонтером. Итоги творческой работы можно оценить на отчетных концертах дома культуры и городских мероприятиях.

Также на базе "Водника" регулярно проводятся конкурсы и мероприятия различного масштаба. Так, 22 сентября состоится городской конкурс "Душевные песни". В октябре и ноябре здесь пройдут "Поэтический бал", фестиваль любителей народных песен, конкурс эстрадной песни "#Я_ПОЮ", конкурсная программа "Ах, какая женщина!", а девочки от пяти до шести лет поборются за звание "Мисс Дюймовочка-2019", пишет "Тюменская область сегодня".