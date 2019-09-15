Тюменские команды выступят в полуфинале Высшей лиги КВН

Фото команды КВН "Наполеон Динамит"

Команды "Борцы" и "Наполеон Динамит" из Тюменской области стали полуфиналистами Высшей лиги КВН. Телевизионные съемки полуфинальных игр состоятся 28 сентября и 8 октября в центральном академическом театре Российской армии.

Поклонники тюменских квнщиков верят, что команды достойны не только финала, но и победы. При этом "Наполеон Динамит" из Тюмени и "Борцы. Северный десант" из Сургута попали в разные группы, а значит им не придется соревноваться друг против друга.

"Борцы. Северный десант" выступят в первом полуфинале, который пройдет 28 сентября. Соперниками северян станут "НАТЕ" (станица Брюховецкая), сборная "Татнефти" (Альметьевск), "Такая история" (ОГУ им. Тургенева, Орел), "Волжане-СамГТУ" (Самара).

8 октября за выход в финал поборется "Наполеон Динамит". Их соперники: "Умные люди" (Рязань), "Так-то" (СФУ, Красноярск), "Будем дружить семьями" (Москва), Сборная Снежногорска (Снежногорск).

Полуфиналистам предстоит пройти четыре конкурса: "Приветствие", "Разминка", "СТЭМ", "Конкурс одной песни", пишет "Вслух.ру".