На рынке труда Тюменской области наблюдается позитивный рост

Тюменская область заняла шестое место на российском рынке труда по результатам исследования на основании данных Росстата. Регион получил 69,5 баллов, за год подтянувшись на 1,5 балла.

При анализе учитывались такие показатели как снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы, роста зарплат, снижение коэффициента напряженности на рынке труда.

Как отметила руководитель направления по подбору персонала кадрового агентства "Аналитик центр" Александра Подрезова, в последние шесть месяцев в Тюменской области наблюдается подъем на рынке труда. Выросло количество обращений со стороны работодателей, а значит штатных единиц в компаниях стало больше. "Одни расширяют штат, другие формируют подразделения. Как результат – требуются дополнительные сотрудники", - подчеркнула эксперт.

Традиционная активность на рынке труда в Тюменской области наступает в сентябре–октябре. После летних каникул работодатели начинают активно заполнять имеющиеся в компаниях вакансии, пишет "Тюменская область сегодня".

По данным Тюменьстата, в июне 2019 года численность рабочей силы в регионе составила 728,9 млн человек, на 2 тысячи больше, чем в декабре 2018 года. 95% этих людей работает. Число безработных сократилось с 31 тыс. 400 до 31 тыс. 200 человек.