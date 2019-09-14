Среди подписчиков "Афиши Тюмень" разыграют корзину полезных продуктов

Фото: Афиша Тюмень

Польза молочных продуктов "Золотые луга" - большая помощь иммунитету в осенний период. Получить в подарок целую корзину свежих продуктов от крупнейшего молочного производителя Урала и Западной Сибири могут подписчики проекта "Афиша Тюмень" в Инстаграме.

Розыгрыш проходит среди жителей Тюмени (в другие города доставка приза не осуществляется). Чтобы принять участие, необходимо быть подписчиком аккаунтов @afisha_kto и @zolotye_luga, поставить лайк публикации о конкурсе и отметить в комментариях, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев не ограничено. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Имя победителя станет известно 25 сентября. Счастливчика определят среди выполнивших все условия с помощью специального приложения. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты в конкурсе не участвуют.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.