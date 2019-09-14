Торговый центр "Пять звезд": удобно для покупателей, перспективно для арендаторов

Фото: ТЦ "Пять звёзд"

Вместе с активным развитием новых микрорайонов в Тюмени растет потребность в новых торговых площадях, которые могли бы обеспечить жителей товарами и услугами повседневного спроса.

Торговый центр "Пять звёзд" расположился на пересечении ул. С. Карнацевича и П. Артамонова в микрорайоне "Тюменский – 2" на радость тысячам жителей близлежащих кварталов. Совершать покупки в торговом центре удобно, ведь здесь сконцентрированы торговые точки, реализующие товары различных категорий: одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, косметика, парфюмерия, мебель, продукты питания и многое другое.

Кроме того, представлен широкий спектр услуг: химчистка, студия красоты, ателье, мини-студия загара, фотосалон. Провести свободное время всей семьей можно на лазертаг-арене.

Самое главное – торговый центр стремительно развивается и приглашает новых арендаторов, чтобы воплотить в реальность большую совместную цель – создать в этом районе настоящую точку притяжения для жителей любых возрастов и интересов.

ТЦ "Пять звезд" готов предложить своим партнерам выгодные условия аренды и размещения. Многоуровневая система охраны, видеонаблюдение, автоматическая система пожаротушения и сигнализации, грузовой лифт, высокие потолки и яркое качественное оформление – лишь часть из тех преимуществ, которыми обладает торговый центр.

Любые предложения по размещению в ТЦ "Пять звезд" можно направить на электронную почту ivaninarn@mail.ru или обсудить по телефону (3452) 60-80-67. Подробная информация о торговом центре – на официальном сайте http://tc72.ru.