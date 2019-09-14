В Тюменской области повысился уровень трудоустройства

Число вакансий в Тюменской области продолжает расти и достигло на сегодняшний день пять предложений на одного соискателя. Уровень трудоустройства граждан составляет 85,3%. Год назад этот показатель составлял 82,1%, пишет "Вслух.ру".

По последним данным в качестве безработных зарегистрировано 3 698 человек. 5 497 человек состоят на учете в качестве соискателей. При этом в областном банке вакансий находится 29 185 позиций.

Лидирующей отраслью остается строительство, здесь требуется 17 156 специалистов. Больше тысячи вакансий в обрабатывающих производствах (1 472), государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении (1 449), образовании (1 425), торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (1 370 ).

Востребованы специалисты в области здравоохранения и социальных услуг (960), транспортировке и хранении (866), сельском лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (828).

Менее ста вакансий в области водоснабжения и водоотведения (81) и добыче полезных ископаемых (30).