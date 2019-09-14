Тюменцев предупреждают о мошенничестве в соцсетях

Тюменцам напоминают, что переводить деньги незнакомым лицам в соцсетях небезопасно: это могут быть мошенники. С таким случаем недавно столкнулся подписчик тюменского летного центра "Логовушка" во "ВКонтакте".

Молодой человек оставил в группе комментарий о том, что хочет записться на прыжок с парашютом, после чего в личные сообщения ему написал неизвестный человек, представившись администратором, и просил оплатить полет по банковской карте, через кошелек QIWI или "Яндекс.Деньги", а сообщение из сообщества удалить, якобы, чтобы оно не беспокоило других менеджеров.

Внимательный пользователь социальной сети обратился к администраторам группы и рассказал о случившемся.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять, кто пишет от лица представителей сообщества. Чаще всего люди, связанные с группой, указаны в "Контактах". Безопаснее будет написать в сообщения группы во "ВКонтакте".

"Любой человек должен с подозрением отнестись к просьбе и тем более к требованию о предварительном переводе денежных средств за те или иные услуги в интернете. Кроме этого, не стоит отправлять свои средства на подозрительные счета физических лиц. У организации должны быть банковские реквизиты. Стоит также не пожалеть времени и побеседовать с менеджером по телефону, задавать ему вопросы, больше интересоваться о деятельности компании" − прокомментировал журналисту Moi-portal.ru IT-специалист Андрей Максимовский.