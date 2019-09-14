Хороший сон и правильное питание помогут тюменцам защититься от простуды

В осенний период врачи советуют тюменцам особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Соблюдение режим сна и правильное питание помогут иммунитету защититься от простудных заболеваний, отмечают в региональном департаменте здравоохранения.

Эти рекомендации одинаково важны и для взрослых, и для детей. Во время сна нормализуется работа иммунной системы и активно восстанавливается работа всех органов и систем. Для взрослых это 7-8 часов в сутки, для младших школьников - 10 часов, для ребят постарше - 9-9,5 часов. Именно во время сна.

Питание в осенний период должно быть как можно более разнообразным. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых содержится большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ.

Как можно чаще гуляйте на свежем воздухе, это способствует укреплению иммунитета, а детям просто необходимы ежедневные прогулки, только не забывайте одеваться по погоде. Следите за чистотой в доме, а также за чистотой своих рук. Мойте их с мылом, особенно после нахождения в общественном транспорте. Также умывайте лицо и промывайте носовую полость. Это позволит вам избавиться от вирусных частиц, которые успели осесть на поверхности лица.

Также в департаменте напоминают, что любое заболевание всегда лучше и дешевле предупредить, чем лечить. В первую очередь, не нужно пренебрегать защитой от более серьезных заболеваний, например, гриппа, и его последствий — таких как пневмония. Самая доступная и эффективная профилактическая защита в наше время — вакцинация. Она не защитит от ОРВИ полностью, но несколько смягчит симптомы, пишет "Мегатюмень".