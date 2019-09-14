Пожилым тюменцам помогают сохранить интеллект и память

Занятия, направленные на профилактику негативных возрастных изменений, проходят в Областном геронтологическом центре на встречах. Три раза в неделю участники старше 70 лет приходят на занятия, чтобы тренировать память, мелкую моторику, воображение и мышление.

Длительность одного занятия 3 часа. Профилактика когнитивных изменений - наиболее действенный способ, позволяющий избежать тяжелых последствий, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Занятия бесплатны и планируются по мере комплектования группы. Чтобы стать участником — необходимо подать письменное заявление. Подробная информация по телефонам: (3452) 64-66-61, (3452)64-66-16.