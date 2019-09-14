Тюменский фестиваль "Живые лица" вызвал огромный интерес в театрально среде

Фото организаторов

Почти 70 заявок на участие поступило в адрес организаторов молодежного театрального фестиваля, который пойдет в Тюмени через месяц, но отобрали только десять. Принимающая сторона в течение трех дней может показать в МТЦ "Космос" лишь шестую часть из заявленного.

Зрителям, преимущественно молодежи, представят два заграничных спектакля: "Сладкая" Зеленогурского центра культуры (г. Зелена Гура, Польша) и "Идущая за предел" Teatr ZA (Хельсинки, Финляндия). Уже знакомые тюменцам по предыдущим встречам театральная компания "Окоем" из Екатеринбурга и Челябинский театр современного танца покажут "Сладкую вату" и "Несинхронно" соответственно. Челябинцы собирают в дорожный чемодан еще и внеконкурсную постановку "Одуванчики". Городской театр "Мираж" из Когалыма, театральная платформа "В Центре" из Екатеринбурга, "The ТЕАТР" из Уфы и два учебных театра – из ГИТИСа и ТГИКа – таковы претенденты на медали.

Кстати, есть предварительная договоренность с ректором ГИТИСа Григорием Заславским о десантировании на фестиваль команды молодых критиков - студентов театроведческого факультета. Они собираются обсуждать увиденное со зрителями и готовить развернутые рецензии.

Фестивальное жюри нынче возглавит театральный критик, заместитель художественного руководителя "Театра наций" Роман Должанский. Также в судейскую коллегию войдут Марина Жабровец, Сергей Осинцев - директор Тюменского драматического театра, и Ольга Пона - режиссер-балетмейстер, худрук Челябинского театра современного танца.

"Живые лица" - фестиваль с обширной программой. И тут не только дневные и вечерние показы работ участников. Тут и режиссерская лаборатория "Город в театре. Театр в городе", итогом которой станет рождение четырех эскизов молодых режиссеров Юлии Вологжаниной, Надежды Рыбиной, Тамары Мингазиевой и Кристины Демченко. Тут и необычная автобусная экскурсия с необычным гидом, презентация фильма Алексея Южакова "Театр. Только по любви", мастер-классы, интеллектуальные игры, поздневечерняя офф-программа, сообщает "Тюменская область сегодня".