Тюменцы узнают, как сделать процесс образования эффективным

Семинар на тему управления мозгом и эффективного образования пройдет в мультицентре "Моя территория"17 сентября в 18:30, проведет его эксперт Татьяна Галанова. Она объяснит тюменцам почему эффективное образование становится трендом, и почему важно развивать надпрофессиональные компетенции, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Встреча пройдет в преддверии проекта "Школа компетенций", который стартует 24 сентября и продлится до 3 октября. Образовательная программа будет направлена на обучение и развитие softskills. Материалы экспертов будут опираться на ключевые компетенции будущего рынка труда. Так, тюменцы будут учиться распознавать эмоции человека, изучать когнитивную гибкость, способы обращения с информацией, а также методики анализа причин и выявления решения проблем. Встречи будут бесплатными и пройдут в библиотеке имени Дмитрия Менделеева.

За подробностями можно следить в группе во Вконтакте: https://vk.com/event162648872