В Ишимском перинатальном центре отметили рождение тысячного ребенка

Фото - пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4»

В Перинатальном центре областной больницы №4 состоялось чествование многодетной мамы Виктории Вагановой. 9 сентября у жительницы Голышманово родилась дочка София Станиславовна. Она стала тысячным малышом, который появился на свет в этом году в стенах центра, сообщает пресс-служба ОБ №4.

София третий ребенок в семье, но девочка первая."Дочка у нас была запланирована, мы всегда хотели троих детей, - делится мама Виктория Николаевна. - Родилась она в красивую дату - 09.09.2019. Думаю, что это счастливые цифры. Да еще и юбилейная оказалась - тысячная. Приятно, что так совпало".

Главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев и заведующая Перинатальным центром Лариса Васильева вручили женщине цветы, подарки, пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.

В 2018 году в медицинском учреждении появилось на свет 1644 ребенка. В этом году, как и во многих субъектах РФ, отмечается снижение уровня рождаемости.