Сотрудник ТюмГУ победил в конкурсе "Золотые имена высшей школы"

Конкурс "Золотые имена высшей школы" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, организован Лигой Преподавателей Высшей Школы. В номинации "За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы" победил директор центра дополнительного образования ТюмГУ, кандидат юридических наук Александр Яковлев.

В номинации "За достижения в просветительской деятельности" отмечен старший тренер-преподаватель по спорту Центра оздоровительной физической культуры Института физической культуры ТюмГУ – Андрей Татур.

Это не первый успех сотрудников ТюмГУ на конкурсе. В 2018 году сотрудник ЦОФК ИФК ТюмГУ, кандидат медицинских наук, старший тренер-преподаватель по спорту, соруководитель центра дополнительного образования Елена Дергоусова победила в номинации "За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность". В этом году она выступала уже экспертом конкурса.

Целью проекта "Золотые имена высшей школы" является повышение статуса преподавателей высшей школы Российской Федерации, которые внесли существенный вклад в развитие современной науки и образования через публичное признание и популяризацию их достижений, отметили в Управлении стратегических коммуникаций вуза.