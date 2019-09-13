В Тюмени 21 сентября пройдет Кросс нации

Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Всероссийский день бега "Кросс нации" традиционно собирает тысячи поклонников здорового и активного образа жизни разных возрастов и уровней спортивной подготовки. В этом году массовое мероприятие запланировано на 21 сентября.

Официальное открытие праздника состоится в 10:45 на Центральной площади у правительства Тюменской области. С 11:00 начнутся забеги, в них примут участие воспитанники детских садов, школьники, студенты вузов и ссузов, общественные и политические деятели, сотрудники предприятий и организаций, профессиональные спортсмены и любители. С 13:00 до 14:00 пройдет церемония награждения победителей и призеров.

Регистрация участников состоится 17-19 сентября 2019 года с 10.00 до 18.00 и 20 сентября с 10.00 до 19.00 спортшколе № 2 (улица Луначарского, 10, тел. (3452) 283-351, sdusshor-2@mail.ru). В день соревнований регистрация проводиться не будет, отмечают в ДЮСШ №2.