Конструктория приглашает взрослых и маленьких тоболяков на творческие мастер-классы

Фото предоставлен организаторами «Конструктории»

Семейная игротека пройдет В Тобольске 14-15 сентября. Помимо конструкторов и огромной детской железной дороги гостей мероприятия ждут творческие и экологические мастер-классы.

"Игротека не стоит на месте. В эти выходные к "Конструктории" присоединится Город художников, поэтому творческие мастер-классы будут связаны с различными техниками рисования, ну и по традиции для гостей мероприятия пройдет танцевальный мастер-класс, организованный постоянными волонтерами из Тобольска", - поделилась идейный вдохновитель мероприятия Елена Кашкарова.

Оба дня игротеки будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни". В рамках семейной игротеки "Конструктория" пройдет детский книжный обменник. Вы можете принести книги, которые вы уже прочитали и обменять на что-нибудь новенькое.

Расписание мастер-классов:

14 сентября:

10:00 – Старт игротеки.

12:00 – 13:00 - Мастер-класс по чистке зубов для самых маленьких от семейной стоматологии "Доктор Альбус".

13:00 – Розыгрыш конструктора.

13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс.

14:00 - 15:00 - Аппликация из карандашной стружки.

15:00 – 16:00 - Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал.

16:00 – 17:00 - Мастер-класс по древней технике Эбру-рисования.

17:00 – Розыгрыш конструктора.

17:30 – 17:45 – Танцевальный мастер-класс.

18:00 - 19:00 - Мастер-класс по рисованию щеткой от от семейной стоматологии "Доктор Альбус".

19:00 – Закрытие игротеки.

15 сентября:

10:00 – Старт игротеки.

12:00 – 13:00 - Мастер-класс по чистке зубов для самых маленьких от семейной стоматологии "Доктор Альбус".

13:00 – Розыгрыш конструктора.

13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс.

14:00 – 15:00 - Мастер-класс по трафаретной живописи от детского центра "Капитошка".

15:00 – 16:00 - Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал.

16:00 – 17:00 - Мастер-класс по древней технике Эбру-рисования.

17:00 – Розыгрыш конструктора.

17:30 – 17:45 – Танцевальный мастер-класс.

18:00 - 19:00 - Мастер-класс по рисованию щеткой от от семейной стоматологии "Доктор Альбус".

19:00 – Закрытие игротеки.

Узнать подробности о мероприятии и купить билеты можно на сайте. Билет на один день дает право посещать площадки мероприятия в течение всего дня.

Что: Семейная игротека "Конструктория"

Где: Тобольск, 4-й микрорайон,87, СК "Центральный".

Когда: 14-15 сентября, с 10:00 до 19:00.