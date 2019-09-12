Тюменская область развивает туризм, опираясь на современные мировые тренды

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) впервые проходит в России, в Санкт-Петербурге, 11-12 сентября. Участие в уникальном мероприятии принимает делегация Тюменской области.

На одной площадке с ассамблеей организован трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub. В первый день форума, 11 сентября, стенд региона посетили заместитель председателя правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как рассказал директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, участие в форуме – это возможность представить туристические продукты Тюменской области на международной площадке, а также познакомиться с главными тенденциями развития туристического рынка в мире.

"Мы должны понимать, какие тренды востребованы в мире, что будет интересно иностранным туристам, какие инновации нам нужно внедрить, чтобы соответствовать запросу современности", - подчеркнул он.

На конвенционном совете с участием представителей органов власти и туристической сферы из разных регионов поднимались актуальные вопросы отрасли. Так, по мнению Генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, через десять лет визы будут отменены во всех странах мира, и туристический отдых станет намного более доступным.