Что будет после меня? В Историческом парке Тюмени появится новая выставка

Работа над экспозицией "Что будет после меня", посвященной актуальным экологическим проблемам, идет в Историческом парке "Россия – Моя история" Тюмени. Выставочный проект стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" и реализуется на средства гранта.

Экспозиция будет включать в себя высокотехнологичные мультимедийные инструменты, проекции и цифровые инсталляции. К работе над проектом приглашаются художники, музыканты и активисты, неравнодушные к теме экологии и желающие привлечь внимание широкой общественности к проблемам загрязнения окружающей среды и способам их решения, собщает оббластной департамент культуры. Заявки в свободной форме можно направлять на почту m.a.oblakova91@gmail.com.