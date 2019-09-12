В Тюменской области проходит неделя ранней диагностики рака головы и шеи

Сегодня, 12 сентября, в регионе в седьмой раз стартует Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи. В медучреждениях тюменцев будут ждать на профилактические осмотры.

Уже начались первые врачебные осмотры в трудовых коллективах, обследования проводят онколог – челюстно-лицевой хирург, онкодерматолог, врач ультразвуковой диагностики.

В поликлиниках АО "МСЧ "Нефтяник" с 16 по 20 сентября желающие смогут получить консультацию врача-оториноларинголога и стоматолога на предмет поиска новообразований органов головы и шеи.

Завершит профилактическую неделю Единый день активных профилактических действий по раннему выявлению рака головы и шеи, который состоится 21 сентября. Во всех государственных поликлиниках в этот день жители Тюменской области смогут пройти профилактический осмотр в кабинетах раннего выявления заболеваний.

В ТРЦ "Кристалл" 21 сентября с 12 до 17 часов состоится массовая профилактическая акция, в рамках которой посетителям центра будут доступны онко-экспресс-исследование у врачей-онкологов "Медицинского города", флюорография, тест на ВИЧ-инфекцию, измерение артериального давления, биоимпедансометрия, тест на выявление уровня стресса (тест Люшера).

В ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" с 8.00 до 15.00 проведет прием врач-дерматовенеролог. Обязательна предварительная запись по телефону: 56-14-40 (регистратура).

На базе поликлинического отделения "Медицинский город" состоится День борьбы с меланомой. В этот день направлением профилактических осмотров будут являться только кожные покровы и видимые слизистые оболочки. Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Телефон для записи: 52-03-03.

Статистика утверждает, что онкологические заболевания головы и шеи — распространенный тип рака. Он встречается приблизительно в два раза реже, чем рак легких, но в два раза чаще, чем рак матки.

Несмотря на серьезность заболевания и рост заболеваемости в обществе, люди мало знают о раке головы и шеи, а потому исход при постановке данного диагноза в основном неблагоприятный: у 60% людей с раком головы и шеи фиксируют позднюю стадию заболевания, и 60% таких пациентов умирают в течение 5 лет. Однако среди пациентов, которым поставили диагноз на ранней стадии, процент выздоровления составил 80–90%.