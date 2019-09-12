"Русская компания" предлагает полезные телекоммуникационные услуги для тюменского бизнеса

Многолетний опыт и широкий спектр услуг - значимые критерии выбора провайдера на рынке телекоммуникаций. "Русская компания" в этом направлении с 1995 года. Среди постоянных клиентов - Сбербанк, Альфа-банк, Газпром, ТИУ, Тюменская филармония и драматический театр.

Почему тюменский бизнес выбирает "Русскую компанию"? Провайдер предлагает индивидуальное пакетное предложение услуг под конкретные задачи и запросы клиента.

В недавнем прошлом пользование интернетом предпринимателями заключалось в коммуникации через почту и передаче документов. Сейчас сложно представить эффективно работающую компанию, которая не внедряет интернет-технологии для продвижения услуг, дистанционных расчетов, онлайн-продаж, организации виртуального офиса, участия в электронных аукционах.

От бесперебойной работы сети и дополнительных возможностей может напрямую зависеть успех компании и производительность сотрудников. Выбор надежного провайдера для бизнеса является ответственным решением.

"Русская компания" проводит высокоскоростной интернет в офисы, помогает наладить связь между подразделениями с помощью локальной сети - настроить почтовый сервер или установить программу обмена мгновенными сообщениями, создать единую точку входа для сотрудников. Это дает возможность работать значительно быстрее и организованнее, что увеличивает производительность труда.

Для сокращения издержек и стабильности IT-инфраструктуры в "Русской компании" есть уникальная услуга "Colocation" - размещение оборудования клиента на территории провайдера и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью. Из явных преимуществ – бесперебойное электропитание, организация службы контроля доступа и мониторинга, контроль микроклимата помещений, прямое подключение к магистральной сети передачи данных и круглосуточная техподдержка.

Современному бизнесу также не обойтись без умной телефонии. Для крупных компаний выгодным решением станет виртуальная АТС. Услуга дает возможность быть на связи в любое время, управлять звонками, настроить сервис под собственные требования и развивать свой бизнес. Можно создать единый многоканальный номер, объединить стационарные и мобильные телефоны, настроить автоматическое голосовое меню-приветствие, переводить, записывать, хранить звонки и собирать статистические данные. В итоге получаете удобную телефонную инфраструктуру, объединяющую все ваши офисы в единую сеть независимо от местоположения.

Узнать больше об услугах связи для бизнеса можно по телефону (3452) 39-00-39, а также на сайте http://www.t72.ru в разделе "Для бизнеса".