Тюменским школьникам расскажут о вреде алкоголя

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Тематическая программа "Анти-бахус, или о злейшем пороке" состоится в Доме культуры "Орфей" 11 сентября в 15:00. В мероприятии примут участие учащиеся школы № 45, корпус 2.

Один из злейших пороков современного мира – пагубное пристрастие к алкоголю. Многим людям кажется, что ничего опасного в его употреблении нет, однако, уже давно известно, что он негативно сказывается на работе мозга и всех внутренних органов. Поэтому так важно прививать негативное отношение к вредной привычке с раннего возраста.

Дом культуры "Орфей" организовал тематическую встречу с учениками тюменской школы, чтобы донести до них важную информацию об алкоголе. В начале встречи культорганизатор Наталья Пуртова проведет небольшую лекцию о вреде алкоголя, расскажет, как он действует на организм.

Далее детям продемонстрируют видеоролик на эту же тему – в нем показано, как он проникает в организм и как меняет сознание и структуру тела. После теоритической части детям предложат сыграть в игру "Джеффа". Ребятам будут задавать вопросы, а им предстоит выбрать один из трех вариантов ответа "Да", "Нет", "Может быть".

Также перед началом мероприятия детей попросят определить свое настроение и исходя из этого выбрать один из жетонов – желтый (хорошее настроение), фиолетовый (негативный настрой), синий (неопределенное состояние). После насыщенной встречи ребята смогут поменять жетоны, если настроение существенно изменилось.

Такие встречи, безусловно, полезны для подрастающего поколения. Предупредить опасность привыкания к пагубным вещам гораздо проще, чем в будущем пытаться справиться с последствиями.