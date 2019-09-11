Тюменцев научат оказывать первую помощь

Тюмень в пятый раз присоединится к празднованию Всемирного дня первой помощи. В субботу, 14 сентября, в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" состоится акция "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!". Начало в 12 часов.

Специалисты скорой помощи и Центра медицины катастроф ОКБ №1 проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при остановке сердца, кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, ожогах. Все необходимые навыки желающие смогут отработать на манекенах. Врачи ОКБ №2 научат накладывать шины при травмах рук и ног, а сотрудники городской поликлиники № 8 обучат правильному измерению артериального давления и расскажут, как помочь при высоком давлении.

Акция будет идти в течение двух часов на первом этаже неподалеку от фонтана.