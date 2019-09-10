Региональный этап чемпионата "Абилимпикс" проходит в Тюмени

Накануне в Тюмени стартовал IV региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". В течение двух дней участники соревнуются в 16 компетенциях.
В этом году в чемпионате участвуют 113 человек из Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского, Исетского, Армизонского, Голышмановского районов и других. Участники выступают в трех основных группах — школьники, студенты и специалисты. Самому юному участнику 15 лет, он выступает в компетенции "Робототехника", самому старшему — 64 года, он пробует себя в компетенции "Медицинский лабораторный анализ".
Победителей регионального этапа ждет дополнительный отбор — межрегиональный чемпионат, по итогам которого лучшие из лучших получат путевки в Москву на национальный чемпионат.
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