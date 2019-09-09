В Тюменской области запустили портал о том, как ухаживать за тяжелобольными

Образовательный проект "Виртуальная школа по уходу и реабилитации" рассчитан на людей, у которых нет специального медицинского образования, но есть близкие, нуждающиеся в уходе, помощи и поддержке.

Уход за больным человеком – одна из самых сложных задач для его семьи. Близкие люди сталкиваются с множеством незнакомых и пугающих обязанностей, с новыми эмоциональными потребностями пациента, вызванными перенесенной травмой или болезнью. Отсутствие знаний и возможности информирования в части проведения реабилитационных мероприятий по восстановлению утраченных функций не позволяет максимально полно восстановиться больному, в связи с чем, имеется угроза наступления инвалидности. Необходим удобный ресурс, включающий тематический учебный материал, подготовленный совместно с органами власти и квалифицированными специалистами в сфере патронажного ухода и реабилитации в домашних условиях.

"Виртуальная школа по уходу и реабилитации" дает основы знаний в области современного патронажного ухода и реабилитации, чтобы больной мог достичь оптимального уровня жизни в привычной для него домашней обстановке.