Около 50 тысяч тоболяков получат бесплатную вакцину против гриппа

Областная больница №3 в Тобольске начала кампанию по вакцинации против гриппа. Медики планируют привить почти 50 тыс. тоболяков и жителей района, в том числе около 15 тысяч детей.

Первая партия вакцины "Совигрипп" для взрослых и детей уже поступила в прививочный кабинет центральной поликлиники. Вакцина содержит компоненты вируса гриппа группы А (так называемые птичий и свиной), вируса группы В (наиболее распространённого) и вещество совидон, которое способствует созданию стойкого иммунитета. Препарат разрешен детям с шести месяцев, кормящим и беременным женщинам (начиная со второго триместра).

Вакцинация продлится до подъёма заболеваемости. В школах и детсадах прививки детям будут ставить местные медработники. горожане могут обратиться в поликлинику в 4 мкр, жители района - в свои ФАПы, врачебные амбулатории и участковые больницы. Как и в прошлые годы, около торговых центров и в местах скопления людей будет работать вакциномобиль, в нем любой желающий сможет поставить прививку против гриппа.

Привиться бесплатно смогут и трудовые коллективы, не отвлекаясь от рабочего процесса. Чтобы медики приехали в организацию или на производство, руководителю достаточно подать заявку на электронный адрес ob3@med-to.ru, отмечают в ОБ №3.

Тобольские врачи напоминают, что для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше 14 дней. Для постановки вакцины необходим паспорт и полис.