Ольга Ройтблат призвала тюменцев проявить активность на выборах

Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблайт призвала тюменцев прийти на участки и проголосовать за достойного кандидата на выборах в единый день голосования, который проходит сегодня.

Сегодня жители Калининского района выбирают депутата Тюменской областной думы по избирательному округу №19 на 66-ти избирательных участках. По мнению Ольги Ройтблат, среди кандидатов есть люди, которые действительно чего-то добились в жизни, а есть и те, кто занимается пустой болтовнёй.



"Надеюсь, тюменские избиратели сделают правильный выбор, и будет высокая явка", - заметила Ольга Ройтблат.



Напомним, сегодня с 8 утра по Тюменской области открылись 170 избирательных участков. Жители региона выбирают депутатов сельских, районных, городских и областной дум. По данным областного избиркома, в списках значатся 502 кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований и 4 - в Тюменскую областную думу. За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".