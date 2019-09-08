Полицейские Тюменской области обеспечивают безопасность на выборах

10:16 08 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото Сергея Елесина

В Тюменской области сотрудники органов внутренних дел следят за правопорядком и обеспечивают безопасность на выборах 8 сентября.

Полицейские взяли под охрану избирательные участки и их документацию, а также проверяют автотранспорт, который используют избирательные комиссии. Это системная работа по всем регионам России: так, на уровне МВД сформирована специальная рабочая группа в масштабах страны, оперативный штаб, пишет ИА "Тюменская линия".

Как прокомментировали в облизбиркоме, автомобили должны быть исправными, прошедшие диагностику, технический осмотр. Водители не должны быть злостными нарушителями правил дорожного движения, и желательно - несудимыми.

Кроме того, областная избирательная комиссия плотно сотрудничает с МЧС и прокуратурой Тюменской области. Для безопасности тюменцев все избирательные участки оборудовали стационарными или переносными металлодетекторами.

Теги: безопасность , выборы , голосование , полиция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019