Полицейские Тюменской области обеспечивают безопасность на выборах

Фото Сергея Елесина

В Тюменской области сотрудники органов внутренних дел следят за правопорядком и обеспечивают безопасность на выборах 8 сентября.

Полицейские взяли под охрану избирательные участки и их документацию, а также проверяют автотранспорт, который используют избирательные комиссии. Это системная работа по всем регионам России: так, на уровне МВД сформирована специальная рабочая группа в масштабах страны, оперативный штаб, пишет ИА "Тюменская линия".

Как прокомментировали в облизбиркоме, автомобили должны быть исправными, прошедшие диагностику, технический осмотр. Водители не должны быть злостными нарушителями правил дорожного движения, и желательно - несудимыми.

Кроме того, областная избирательная комиссия плотно сотрудничает с МЧС и прокуратурой Тюменской области. Для безопасности тюменцев все избирательные участки оборудовали стационарными или переносными металлодетекторами.