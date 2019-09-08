Полицейские Тюменской области обеспечивают безопасность на выборах

В Тюменской области сотрудники органов внутренних дел следят за правопорядком и обеспечивают безопасность на выборах 8 сентября.
Полицейские взяли под охрану избирательные участки и их документацию, а также проверяют автотранспорт, который используют избирательные комиссии. Это системная работа по всем регионам России: так, на уровне МВД сформирована специальная рабочая группа в масштабах страны, оперативный штаб, пишет ИА "Тюменская линия".
Как прокомментировали в облизбиркоме, автомобили должны быть исправными, прошедшие диагностику, технический осмотр. Водители не должны быть злостными нарушителями правил дорожного движения, и желательно - несудимыми.
Кроме того, областная избирательная комиссия плотно сотрудничает с МЧС и прокуратурой Тюменской области. Для безопасности тюменцев все избирательные участки оборудовали стационарными или переносными металлодетекторами.
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