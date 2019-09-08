Население Тюменской области растет

На 19,9 тыс. человек увеличилось население Тюменской области за год. По данным на 1 июля, в регионе проживает 1 млн 527,3 тыс. человек.

Как сообщили в Тюменьстате, численность увеличивается за счет естественного прироста и миграции. В первом полугодии 2019 года родилось 9520 малышей, умерло 8188 жителей. Естественный прирост составил 1332 человек. За шесть месяцев в регион прибыло 29 563 человека, 22 266 - покинули Тюменскую область. Это значит, что миграционный прирост составил 7297 человек. Из них 4921 человек приехал из стран СНГ, еще 354 - из дальнего зарубежья, всего в Тюменскую область приехали более 5200 иностранцев, пишет "Вслух.ру".

По данным ведомства, основная миграция происходит в пределах регионов России. Из международной миграции основная доля приходится на страны СНГ. 170 человек выехали в страны дальнего зарубежья, 354 иностранца обосновались в Тюменской области.