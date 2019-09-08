Дачники Тюмени культивируют дальневосточную актинидию

Садоводы и дачники в Тюмени стали чаще сажать актинидию дальневосточную в своих огородах. Как оказалось, экзотическое растение подходит для сибирского климата: нетребовательно к уходу, хорошо растет в тени.

Как рассказала садовод Светлана Гаврилова, актинидия дальневосточная известна давно и даже выведено много новых сортов, однако она до сих пор остается экзотическим, неизвестным многим дачникам растением. Тем, кто решил посадить поливитаминную лиану у себя на участке, должен уже сегодня позаботиться об этом.

Актинидию используют в разных странах мира и как вкусную ягоду, и как лекарственное средство. Например, в Китае листья лианы принимают против цинги. Исключительные свойства ставят это растение в один ряд с киви, шиповником и лимоном.

По словам специалистов, для получения плодов нужно обязательно на 5-6 женских растений посадить одно мужское. Даже если растение не плодоносит, то у него полезны и листья, и стебли. Из них получаются вкусные витаминные чаи и компоты.

Среди недостатков актинидии - ранневесеннее распускание почек. В некоторых районах в период весенних морозов почки лианы не выдерживают низкой температуры и отмирают. Для сохранения урожая необходимо предпринимать меры по утеплению, пишет ИА "Тюменская линия".