Сотрудники ГИБДД проводят уроки безопасности в тюменских школах

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области проводят уроки дорожной безопасности в школах. На занятиях они не только повторяют правила дорожной безопасности, но и проговаривают с детьми безопасные маршруты от дома до школы и обратно.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, безопасные маршруты рисуют на специальных плакатах, которые затем повесят в классных комнатах. Детям также вручают индивидуальные схемы, которые они могут заполнить вместе с родителями и вложить в дневники. Всего ученики начальных классах получат более 30 тыс. таких индивидуальных схем.

Кроме того, на уроках автоинспекторы объясняют школьникам, как и где правильно переходить дорогу, рассказывают о "дорожных ловушках". Самая распространенная из них – когда на пешеходном переходе водители в одной или двух полосах пропускают пешехода, а водитель на следующей полосе проезжает "зебру" без остановки, сбивая человека. В данном случае важно убедиться, что все водители тебя пропускают, и только тогда продолжать переход.

Отметим, с начала 2019 года в ДТП в регионе пострадали 109 пешеходов до 16-ти лет, 33 из них сбиты на пешеходных переходах.