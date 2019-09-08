Тюменский инклюзивный проект "Академия рукоделия" подводит итоги

На протяжении трех лет тюменское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов занималось реализацией проекта "Академия рукоделия". 19 сентября во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится

Торжественное закрытие проекта "Академия рукоделия", реализуемого на протяжении трех лет тюменским региональным отделением Всероссийского общества инвалидов, состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 19 сентября. Гостей ждут выступления тюменских артистов, инклюзивного центра развития "Академия Диджеинга", вокальной группы клуба общения "Горизонт", молодых гитаристов.

Изюминкой станет большая выставка "Созерцая прекрасное", где будет представлено свыше 300 уникальных работ в техниках скрапбукинга, свит-дизайна, вязания крючком и изготовления украшений из камня. Выпускники "Академии рукоделия-2019" уже ждут продолжения - им хочется больше навыков и не ограниченного физическими возможностями творческого полета, сообщает "Тюменская область сегодня".

Напомним, в 2017-2018 годах проект получал поддержку на конкурсе "Моя идея". Первое мероприятие включало одну площадку и одно творческое направление, в котором принимали участие молодые люди с ментальными особенностями. Во второй раз в проект включили людей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2019 году организаторы "Академии рукоделия" победили в конкурсе муниципальных грантов администрации Тюмени. Проект получил финансовую поддержку в 300 тысяч рублей. Особенностью этого года стало комбинирование участников.

"В этом сезоне у нас есть и "ментальники", и "опорники". Добавились слабовидящие, – рассказывает специалист по работе с инвалидами тюменского отделения ВОИ Елизавета Меркушина. – Кроме того, мы расширили творческие направления: было только одно, сейчас четыре".