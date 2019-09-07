Тюменские врачи повышают квалификацию

Восемь курсов повышения квалификации для работников медицинских организаций открылось с началом нового учебного года в тюменском учреждении дополнительного профессионального образования медработников "Новый уровень". Повышение квалификации врачей считают одним из главных условий повышения качества оказываемых медицинских услуг в Тюменской области, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Наша отрасль сейчас развивается быстрыми темпами. Сейчас проводятся процедуры, которые раньше считались невозможными. Нельзя в своей деятельности использовать только знания, полученные в вузе, тем более, когда речь идёт о здоровье людей", - говорит кандидат медицинских наук Сергей Гольцов. Наряду с медицинскими специализациями особое внимание к организации врачебной деятельности.