В 2020 году школы Тюменской области окончат 28 тысяч выпускников

Новый учебный год только начался, но уже известно, что в 2020 году из школы Тюменской области выпустятся около 28 тысяч ребят, из них 17 тысяч девятиклассников и 11 тысяч одиннадцатиклассников. Такие цифры сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

В этом году школы Тюменской области приняли более 24,5 тысяч первоклассников, свыше 9 тысяч первокурсников пришли в колледжи и техникумы, более чем на 8 тысяч ребят пополнились ряды первокурсников вузов. Общее количество студентов среднего профессионального образования превысило 26 тысяч, а количество тех, кто грызет гранит науки в высших учебных заведениях области, превысило 63 тысячи.

Примечательно, что растёт и количество дошколят. Так, например, впервые в детские сады региона пришли более 25 тысяч малышей, всего же садики посещают более 109 тысяч юных жителей Тюменской области, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".