Экстремальный забег пройдет в Упоровском районе

Спортивные жители Упоровского района готовятся готовятся к участию в забеге "Упоровский экстрим", который состоится в военно-спортивном палаточном лагере "Патриот" около с. Пятково 14 сентября. Подобный полумарафон по пересеченной местности для людей старше 18 лет пройдет здесь впервые.

По словам директора Центра реализации молодежных программ Алексея Речкина, команды по шесть будут преодолевать достаточно сложную дистанцию.

"Передвигаться придется и вверх по склону холма, и через овраг, и по заболоченному участку, будут на маршруте и специально созданные препятствия", - рассказал Алексей Речкин.

"Упоровский экстрим" обещает стать настоящим спортивным праздником. Гости смогут не только поболеть за участников забега, но и посостязаться на тематических площадках "Пейнтбольный тир", "Скала", посмотреть выставку оружия, пишет ИА "Тюменская линия".