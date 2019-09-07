В школьные библиотеки Тюмени поступили новые учебники

415 тысяч учебников пополнили книжные фонды школьных библиотек Тюменской области. На одного школьника в области в фондах приходится более 18 учебников, сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

В последние два года растет число зарегистрированных пользователей библиотек и количество посещений библиотек. Так, в прошлом учебном году в школьных библиотеках зарегистрировали почти на 14 тысяч ребят больше, чем годом ранее, а число посещений приблизилось к 2 миллионам. Это на 4% больше, чем в 2017 и на 13% больше, чем в 2016 году.

Увлечение тюменских школьников чтением даёт результаты: ежегодно на едином государственном экзамене по русскому языку и литературе есть стобалльники, с каждым годом становится все больше ребят, набравших на итоговом испытании 80 и более баллов.

В прошлом учебном году сразу две тюменские школьницы завоевали звания призёров на заключительном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку. Из года в год юные жители региона в числе финалистов всероссийского конкурса "Живая классика".