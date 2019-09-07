Более 210 тысяч жителей Тюменской области смогут проголосовать на выборах 8 сентября

191 депутата разных уровней – от областной думы до депутатов представительных органов сельских поселений - изберут в Тюменской области 8 сентября. Активным избирательным правом на этих выборах наделено 213 тысяч 169 жителей региона, пишут "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".

Готовность территориальных и участковых избирательных комиссий к работе проанализировали накануне Единого дня голосования в избирательной комиссии Тюменской области

По словам председателя облизбиркома Игоря Халина, большинство из тех, кто может голосовать на этих выборах, 119 тысяч 905 человек, - это жители Калининского округа города Тюмени, которым предстоит выбрать своего депутата Тюменской областной думы.

Он отметил, что границы административного округа и избирательного округа №19 не совпадают, и в голосовании не принимают участие жители деревни Комарово и поселка Тараскуль. Таким образом были определены границы избирательных округов в 2016 году, когда проводились основные выборы областной думы.

Жители Каскары, Борков и Созоново впервые выберут представительный орган власти первого созыва нового укрупненного муниципального образования. Тюменская областная дума в 2019 году приняла закон об укрупнении муниципалитетов. В Каскаринское муниципальное образование вошли Борки и Созоново. Оно получило статус сельского поселения с административным центром в Каскаре. Такая же ситуация в поселках Винзили и Нижнепышминском, которые объединились в единое укрупненное муниципальное образование. Там изберут по 15 депутатов.

"Если говорить о городах и муниципальных районах, то у нас только одни основные выборы, – сказал Игорь Халин. - В Ялуторовске избирается городская дума. Здесь достаточно острая конкуренция – по 3-4 кандидата на каждый из 20 мандатов".

Дополнительные выборы состоятся в Тобольске и в Тюменском муниципальном районе. Всего в Тюменской области в этом году проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.

Все избирательные участки Тюменской области 8 сентября в Единый день голосования откроются в 8 часов, а закроются в 20 часов местного времени.