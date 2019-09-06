Новая историческая выставка откроется в усадьбе Колокольниковых

В это воскресенье, 8 сентября, в музее "Усадьба Колокольниковых" начнет работу выставка "Я — солдат революции". Экспозиция посвящена 100-летию пребывания Василия Блюхера в Тюмени и Тобольской губернии.

На выставке представлены письменные документы, книги, фотографии и картины, скульптура и подлинное оружие эпохи. Артефакты рассказывают о начальнике 51-й стрелковой дивизии Василии Константиновиче Блюхере, бойцах и командирах дивизии.

Василий Блюхер (1890–1938) во время Гражданской войны воевал на Урале, в Западной Сибири и в других регионах России. Три месяца, с середины августа до середины ноября 1919 года, будучи начальником 51-й стрелковой дивизии, сражался на территории Тобольской губернии против колчаковской армии. В память о пребывании Блюхера в Тюмени в феврале 1982 года в здании штаба 51-й дивизии был открыт музей "Штаб-квартира В.К.Блюхера" — в настоящее время музей "Усадьба Колокольниковых".

Выставка будет работать до 18 октября 2019 года. Время работы: вт–вс с 11:00 до 20:00. Адрес: ул. Республики, 18