С начала года в Тюмени родилось более 8 тыс. детей

С начала 2019 года специалисты комитета загс администрации города зарегистрировали и выдали свидетельство о рождении 8562 малышам. В августе в тюменских роддомах появился на свет 1171 новорожденный

По информации комитета загс, в самый свадебный месяц лета — август — семейный союз зарегистрировали 1024 пары. С начала этого года свидетельства о регистрации брака получили 4428 молодых тюменских семей.