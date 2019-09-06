С начала года в Тюмени родилось более 8 тыс. детей

14:45 06 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

С начала 2019 года специалисты комитета загс администрации города зарегистрировали и выдали свидетельство о рождении 8562 малышам. В августе в тюменских роддомах появился на свет 1171 новорожденный

По информации комитета загс, в самый свадебный месяц лета — август —  семейный союз зарегистрировали 1024 пары. С начала этого года свидетельства о регистрации брака получили 4428 молодых тюменских семей.

Теги: демография
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