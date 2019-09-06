На тюменских дорогах за сутки за нарушения привлекли три десятка таксистов

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За прошедшие сутки в Тюменской области нарядами ДПС ГИБДД к административной ответственности за различные нарушения ПДД привлечен 31 водитель такси. Среди нарушений: нестандартные и нечитаемые номера на машинах, отсутствие страховых полисов, нарушение правил перевозки детей. Среди остановленных были и водители в состоянии опьянения.

Так, сегодня около четырех часов утра на улице Осипенко, 2 в Тюмени был остановлен 24-летний водитель "Яндекс-такси" на автомобиле "Лада Гранта". От прохождения освидетельствования на опьянение таксист отказался.

Как оказалось, что в 2017 году мужчина уже задерживался за нетрезвое вождение. Он был лишен права управления транспортом на 18 месяцев, однако водительское удостоверение молодой человек не сдал. Срок лишения права управления транспортом у него пойдет с сегодняшнего дня. Водителю грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Также вчера днем в Исетском районе автоинспекторы остановили "Газель", задействованную под пассажирские перевозки. 57-летний водитель "Газели" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,28 мг на литр выдыхаемого воздуха.