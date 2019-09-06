Общество "Двуглавый Орел" внесло вклад в восстановление памятника Ермаку в Тюмени

Руководитель тюменского регионального отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Игорь Ракша принял участие в восстановлении памятника атаману Ермаку в Тюмени. Сбор средств организовали казаки, руководствуясь едиными целями в сохранении памяти легендарной исторической личности.

7 сентября Исторической площади (Крест Ермака) состоится торжественная установка нового обелиска атаману Ермаку Тимофеевичу с сотоварищами. Начало в 10:00.

Атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России Валерий Степанченко в своём приказе 12 августа предложил атаманам казачьих округов ОПКЛ провести работу с казаками и принять участие в сборе средств на восстановление памятника.

Сбор проводили до 19 августа. Свои взносы сделали атаман линии Валерий Степанченко, почётный атаман линии Геннадий Зайцев и войсковые старшины, есаулы, сотники и казаки Союза казаков России В.И. Баландин и А.Н. Старостин, А. Д. Конашев, А.И. Костогрыз, атаман Ямальского казачьего округа ОПКЛ С.Е. Дурынин, атаман Назовского казачьего округа ОПКЛ А.В. Коробов, В.И. Пашковский, председатель Совета стариков ОПКЛ П.П. Бобрик, атаман Нового Порта В.В.Пуханов, В.В. Теньковский, А.А. Таланов. Внесли свои деньги также руководитель Тюменского отделения общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" Игорь Ракша и настоятель казачьей церкви Св. Серафима Саровского, отец Владимир.

Отметим, поминальный крест и каменный памятный знак были установлены силами Тюменского Союза казаков за личные деньги в Историческом сквере города в начале возрождения казачества.

В событии 6 декабря 1992 года принимали участие и казаки Обско-Полярной казачьей линии, делегаты первого большого круга Тюменского Союза казаков Сибирского казачьего войска, посвящённого 410-летию Сибирского казачьего войска. Первым атаманом тогда был избран Геннадий Хмелёв. На круге присутствовали заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Георгий Кондратьев, командующий Уральским военным округом Юрий Греков и глава администрации Тюменской области Геннадий Райков, а также представители южных казачьих войск. Приветствие делегатам круга прислал секретарь Совета безопасности при Президенте Российской Федерации Юрий Скоков.

За почти 30 лет с той поры произошло много событий. Казачество от возрождения перешло к становлению. Но, к сожалению, в эпоху 90-х казачий памятник Ермаку был повреждён. Настало время восстановить святыню.