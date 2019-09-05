Тоболячке выплатили 160 тыс. рублей компенсации за гибель внучки в ДТП

В Тобольске с помощью судебных приставов с Пассажирского автотранспортного предприятия взыскали компенсацию в пользу женщины, потерявшей в ДТП внучку.
Трагедия произошла в конце 2018 года. 10-летняя девочка погибла под колесами автобуса. Ее бабушка, являющаяся опекуном, обратилась в суд за возмещением морального вреда.
"Решение суда добровольно предприятием не исполнялось. Судебному приставу пришлось принять меры принудительного исполнения на должника — вынесение постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и постановления об обращении на денежные средства должника", — сообщает пресс-служба УФССП по Тюменской области.
В итоге компенсация в размере 160 тыс. рублей была перечислена бабушке.
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