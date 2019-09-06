В Школу искусств имени Знаменского закупят 40 новых музыкальных инструментов

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Материальная база детской школы искусств имени В. Знаменского в Тюмени в этом году значительно обновится. Для учреждения закупят 40 музыкальных инструментов. Оснащение школы находится под контролем председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного, который на муниципальном уровне курирует региональный проект "Культурная среда".

Часть инструментов дети и педагоги уже опробовали: к началу нового учебного года в школу поступили две гитары, флейта, три фортепиано и ударная установка. Остальные – домры и балалайки, баяны и аккордеоны, скрипки и виолончели – по заказу изготовят фабрики Москвы, Воронежа и Санкт-Петербурга. Ожидается, что они прибудут в Тюмень в октябре–декабре этого года.

Постоянной "прописки" у новых скрипок и баянов пока нет: ими смогут пользоваться в любом из подразделений школы искусств. Одно из основных зданий школы (улица Республики, 42) сейчас ремонтируют, на ремонт здания на улице Судоремонтной разрабатывается проектно-сметная документация, поэтому занятия проводятся в разных подразделениях, вместе с детьми переезжают и инструменты, отметила директор учреждения Марианна Алехина.

Добавим, что помимо инструментов в рамках нацпроекта "Культура" регионального проекта "Культурная среда" в школу искусств закуплено светозвуковое и интерактивное оборудование, мебель для классов и учебные материалы. На эти цели из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов направлено 11,8 млн рублей.