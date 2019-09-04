Впервые в Тюмени: тренинг Владимира Якубы "Дожим клиента 2.0"

Один из лучших спикеров по продажам — Владимир Якуба — посетит Тюмень 11 октября с тренингом "Дожим клиента 2.0: продажи без возражений".

Продажи — локомотив любой компании. Нет продаж — нет денег на зарплату и развитие. Только с активным и умеющим работать даже с самым сложным клиентом отделом продаж у современного бизнеса есть шансы стать лидером рынка и обогнать конкурентов. 60% российских компаний признают, что имеют существенные проблемы с отделами продаж: они не достигают поставленного результата, испытывают сложности с обучением и мотивацией персонала, продают вяло и неохотно.

Взглянуть по-новому на сам процесс продаж, узнать и внедрить новые техники, ознакомиться с трендами в продажах на 2020 год вы сможете на тренинге Владимира Якубы "Дожим клиента 2.0". Событие будет полезно для представителей бизнеса и менеджеров по продажам из Тюмени. Участников ждут более 8 часов продуктивного диалога с автором в формате "реалити".

Реалити-тренинг — это обучение через действие. Главная задача этого формата — вовлечь участников в образовательный процесс и отработать новые навыки прямо во время тренинга. Единственный в России бизнес-тренер, проводящий реалити-тренинги, Владимир Якуба может позвонить по телефону самому сложному из ваших клиентов и договориться о сделке, на живом примере показывая, как работает та или иная технология.

Для кого предназначен тренинг?

Для собственников и предпринимателей,

Для руководителей отделов продаж и коммерческих директоров,

Для специалистов по продажам (как начинающим, так и опытным).

Вас ждут:

Проверенные правила работы с возражениями и отказами,

Продажи через письма, мессенджеры и социальные сети,

Переговорные техники в продажах,

Много практики,

Разбор ваших личных кейсов,

Мотивационный заряд, чтобы продавать больше, чаще, лучше.

Автор наглядно покажет техники и отработает на практике: индивидуально и в группах.

Ознакомиться с программой тренинга и зарегистрироваться можно по ссылке.

ОБ АВТОРЕ:

Владимир Якуба — представитель нового поколения консультантов: успевает преподавать в МВА, управлять 6 компаниями, проводить тренинги, писать книги и снимать обучающие фильмы (8 книг, 11 фильмов). Более 12 лет в активных продажах и обучении персонала. Обладатель звания "Бизнес-тренер года в сфере Управление Персоналом" (2016, 2014).

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ:

Организатор мероприятия — Центр Бизнес-Образования, профессиональный логист бизнес-тренингов и семинаров от лучших спикеров. Все мероприятия ЦБО отличают безупречный тайминг, продуктивные нетворкинги и бодрящие кофе-брейки, запоминающиеся места проведения, а также индивидуальный подход к каждому участнику.