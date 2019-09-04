Впервые в Тюмени: тренинг Владимира Якубы "Дожим клиента 2.0"

Один из лучших спикеров по продажам — Владимир Якуба — посетит Тюмень 11 октября с тренингом "Дожим клиента 2.0: продажи без возражений".
Продажи — локомотив любой компании. Нет продаж — нет денег на зарплату и развитие. Только с активным и умеющим работать даже с самым сложным клиентом отделом продаж у современного бизнеса есть шансы стать лидером рынка и обогнать конкурентов. 60% российских компаний признают, что имеют существенные проблемы с отделами продаж: они не достигают поставленного результата, испытывают сложности с обучением и мотивацией персонала, продают вяло и неохотно.
Взглянуть по-новому на сам процесс продаж, узнать и внедрить новые техники, ознакомиться с трендами в продажах на 2020 год вы сможете на тренинге Владимира Якубы "Дожим клиента 2.0". Событие будет полезно для представителей бизнеса и менеджеров по продажам из Тюмени. Участников ждут более 8 часов продуктивного диалога с автором в формате "реалити".
Реалити-тренинг — это обучение через действие. Главная задача этого формата — вовлечь участников в образовательный процесс и отработать новые навыки прямо во время тренинга. Единственный в России бизнес-тренер, проводящий реалити-тренинги, Владимир Якуба может позвонить по телефону самому сложному из ваших клиентов и договориться о сделке, на живом примере показывая, как работает та или иная технология.
Для кого предназначен тренинг?
Для собственников и предпринимателей,
Для руководителей отделов продаж и коммерческих директоров,
Для специалистов по продажам (как начинающим, так и опытным).
Вас ждут:
Проверенные правила работы с возражениями и отказами,
Продажи через письма, мессенджеры и социальные сети,
Переговорные техники в продажах,
Много практики,
Разбор ваших личных кейсов,
Мотивационный заряд, чтобы продавать больше, чаще, лучше.
Автор наглядно покажет техники и отработает на практике: индивидуально и в группах.
Ознакомиться с программой тренинга и зарегистрироваться можно по ссылке.
ОБ АВТОРЕ:
Владимир Якуба — представитель нового поколения консультантов: успевает преподавать в МВА, управлять 6 компаниями, проводить тренинги, писать книги и снимать обучающие фильмы (8 книг, 11 фильмов). Более 12 лет в активных продажах и обучении персонала. Обладатель звания "Бизнес-тренер года в сфере Управление Персоналом" (2016, 2014).
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ:
Организатор мероприятия — Центр Бизнес-Образования, профессиональный логист бизнес-тренингов и семинаров от лучших спикеров. Все мероприятия ЦБО отличают безупречный тайминг, продуктивные нетворкинги и бодрящие кофе-брейки, запоминающиеся места проведения, а также индивидуальный подход к каждому участнику.
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