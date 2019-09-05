Депутаты помогают тюменцам решить проблему подтопления частных домов

В начале августа на улице Сибирской заработала дренажная система, которая позволит снизить уровень грунтовых вод и предотвратить подтопление частного сектора в районе улиц Сибирская–Пышминская.

Проблемой грунтовых вод в избирательном округе №2 занимается депутат городской думы Дмитрий Антипов, ее решение внесено в перечень наказов от горожан. Антипов выяснил, что причиной подтопления жилья поверхностные воды, ситуацию усугубляет водоносный пласт, располагающийся на глубине восьми с половиной метров.

Дренажную систему не пришлось заново строить - рабочие реконструировали ту, что была сделана в 1970-х годах. Первые результаты уже видны: сточные канавы вдоль проезжей части, где вода стояла месяцами, просохли. Однако для того, чтобы и в погребах-подвалах стало сухо, требуется больше времени: грунт перенасыщен влагой.

Дмитрий Антипов отмечает, чтобы дренажная система работала исправно, ее нужно постоянно поддерживать. "Важно решить вопрос передачи дренажной системы на обслуживание "Тюмень Водоканалу". Каким бы качественным не было оборудование, раз в год фильтры нужно прочищать", – отмечает депутат. Еще один вариант решения проблемы водоотведения с улиц Сибирская–Пышминская – подключение к ливневой канализации, которая выходит на улицу Молодежную, считает Дмитрий Антипов.