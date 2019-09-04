Кино на траве: тюменцам обещают интересный фильм и хорошую погоду

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает тюменцев проводить летний сезон в кинотеатре под открытым небом "Дом.ru MOVIX". Перед показом гостей ждет яркая развлекательная программа, несколько интерактивных площадок и розыгрыш подарков и книг о Гарри Поттере. Все гости смогут принять участие в волшебных мастер-классах и сделать фотографии на креативной фотозоне в стилистике фильма. Вход свободный.

Мероприятие состоится в субботу 7 сентября на Цветном бульваре, перед аркой. Начало — в 18.00, возрастное ограничение — 12+. Организаторы рекомендуют взять с собой коврики и пледы. Осадков в этот вечер не ожидается, так что погода, скорее всего, будет способствовать культурному отдыху.