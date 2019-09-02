3-летний тюменец наелся отравы для тараканов

В Тюмени малолетний ребенок отравился, съев приманку для муравьев и тараканов. Мама посадила 3-летнего мальчика на горшок в ванной комнате, а когда отвлеклась, то он за несколько секунд нашел под ванной отраву для насекомых и успел съесть половину от вещества размером с рублевую монету.

Матери мальчика удалось достать у него изо рта 4 небольших кусочка. Прибывшие на место медики скорой помощи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести. Они провели зондовое промывание желудка, после чего мальчик был доставлен в больницу для наблюдения, обследования и лечения, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Специалисты скорой напоминают, что профилактика отравлений лекарствами, бытовой химией, ядохимикатами у детей проста: нужно исключить к ним доступ. Если все же ребенок употребил что-то из этого внутрь, вызовите у него рвоту, надавив пальцами на корень языка (еще дополнительно можно сделать промывание желудка: дайте попить воды, после вызовите рвоту) и сразу позвоните в скорую помощь по телефонам: со стационарного — 03, с сотового — 103.