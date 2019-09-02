В Ишиме после капремонта открыли новый корпус школы

Обновленный корпус школы №12 по улице Уральской в Ишиме после капремонта 1 сентября распахнул двери для школьников и почетных гостей.

От старого здания школы, построенного в 1962 году, остались только стены и перекрытия. В классах и холлах установлена новая мебель и оборудование, укомплектован кабинет психолога, в кабинете технологии для девочек оборудована кухня для занятий кулинарией, а в рекреационной зоне - большая игровая.

Поздравляя участников торжественней линейки, глава Ишима Федор Шишкин отметил, что школа не просто преобразилась, она стала многофункциональной и современной. По традиции закладывать аллеи в день открытия школы вдоль обновленного здания учителя и школьники высадили рябины, сообщили в администрации города.