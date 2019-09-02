На тюменской набережной построят Ниццу

На левом берегу Туры дан старт строительству Ниццы, Монако и Неаполя — второй очереди жилого комплекса Европейский Берег.

В новых Домах открыто раннее бронирование квартир

Клиент до старта продаж может забронировать квартиру по самой низкой цене. Так за год стоимость квартир в домах 1 очереди (Лиссабон, Амстердам, Барселона) выросла в среднем от 10 000 руб. за квадратный метр и выше.

Расположен проект напротив городской набережной и исторического центра Тюмени. В 500 метрах находится крупный торговый центр "Зеленый Берег". Детские сады, школы, больницы и магазины заречного района будут также в распоряжении жителей новых домов.

Охраняет Европейский Берег собственная служба безопасности. В каждом подъезде и лифте, на детских площадках и пешеходном бульваре устанавливают камеры видеонаблюдения.

Кирпичная архитектура проекта имеет 50 лет гарантии. Переменная этажность пропускает солнечный свет на общественные пространства: двор, бульвар, спортивные площадки. Паркоместа в многоуровневом паркинге с теплым переходом закреплены за квартирой и достаются жителям в подарок.

На 18-м и 19-м этаже квартиры с панорамными окнами в пол и высокими потолками 3м.

В домах Ницца и Монако есть несколько квартир с большими террасами 70 кв.м.

В ассортименте второй очереди 70 видов квартир, из них 40 видов евродвушек от 33 до 47 кв.м., студии от 24 кв.м., трех- и четырехкомнатные квартиры с потрясающими видами на набережную и угловыми окнами в пол.

Ниже подробно о каждом доме.

Дом Неаполь для активной жизни

Дом Неаполь по образу города уместился на узкой полосе вдоль бульвара словно между заливом и горами. Как и площадь Триесте-э-Тренто, дом расположен в самом центре активной жизни - у основания бульвара, встречает пешеходные маршруты с Заречного микрорайона и провожает на набережную. Торговая галерея защищает двор и жителей Дома от посторонних.

Кирпичная архитектура дома имеет 13 уровней и 2 парадные. Неаполь с одной стороны соединен с торговой галереей, с другой - теплым переходом в восьмиэтажный паркинг на уровне 4 этажа. Высота потолков - 2,72 м.

Дом Ницца создан для избранных, как и одноименный город Французской Ривьеры

Дом имеет всего одну парадную и находится в самом центре “Европейского Берега”, у основания пешеходного бульвара на берегу реки Тура. Окна почти каждой квартиры имеют потрясающий вид на исторический центр и городскую набережную, как со склонов холмов Ниццы на лазурное побережье. Торговая галерея на 1 этаже Дома, будто дорога Приморских Альп соединяют Ниццу с княжеством Монако.

Кирпичная архитектура имеет переменную этажность дома: 13 и 19 уровней и 1 парадную. Высота потолков - 2,72 метра, а на 18-м и 19-м - панорамные окна 3м.

Хотите дожить до 90 лет? Живите в Монако!

Средняя продолжительность жизни там — почти 90 лет.

Дом Монако словно отдельное княжество имеет во дворе свой извилистый арт-объект с детскими аттракционами и площадки для командных видов спорта . Строительство Монако не прекращается ни на один день, инвестиции в квартиры как и в княжестве - выгодное вложением денег и никогда не перестают расти в цене.

Дом переменной этажности (13 и 19 уровней), кирпичная архитектура и теплый переход в многоуровневый паркинг на 4 уровне. Высота потолков - 2,72 метра, на 18 и 19-ом - панорамные окна 3м.

Посмотреть планировки домов и забронировать квартиру по выгодной цене можно на сайте проекта https://eurobereg72.ru/vybor-kvartiry/